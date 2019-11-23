Лавров заявил о планах обсудить с главой МИД Японии военный альянс Вашингтона и Токио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах обсудить с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги военный альянс Токио и Вашингтона в рамках декабрьской встречи в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава российского МИД подчеркнул, что США при обсуждении взаимоотношений с японскими коллегами «не стесняются» указывать на то, что главной угрозой для них являются Россия и Китай. Кроме того, по словам министра, американские представители заявляют, что их военные альянсы, в том числе с Японией, Австралией, с Республикой Корея, исходят «из этих угроз и вызовов».

Он добавил, что во время встречи с Мотэги обсудил расхождения, которые России предоставляет Япония «о ненаправленности японско-американского военно-политического альянса против Российской Федерации».

Кроме того, Лавров рассказал о передаче по линии МИД и российского Совета безопасности перечень конкретных озабоченностей в сфере безопасности России.

«Наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Будем ждать их ответа и продолжим дискуссию», — сказал он.

Глава МИД России также отметил, что тема военного альянса Вашингтона и Токио станет главной во время декабрьской встречи с Мотэги.

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