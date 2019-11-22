МИД Латвии поразмышлял о цензуре после запрета девяти телеканалов России

В министерство иностранных дел Латвии ответили на обвинения в цензуре после запретов девяти российских каналов на местном телевидении. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство считает, что на решение об отзыве лицензии на ретрансляцию девяти российских телеканалов цензура не влияет, так как ее в стране нет.

В МИД Латвии заявили, что лицензии были отобраны у каналов из-за российского бизнесмена и бенефициара Юрия Ковальчука, против которого ЕС ввел санкционные меры.

20 ноября Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию девяти российских канало: Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург-Пятый канал».

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