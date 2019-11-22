Юмашев раскрыл причину выбора Путина преемником Ельцина

Советник российского президента Валентин Юмашев рассказал, почему Владимира Путина выбрали преемником экс-лидера страны Бориса Ельцина. Об этом он сказал на YouTube-канале «Ельцин Центра в интервью журналисту Владимиру Познеру.

По его словам, Ельцин считал, что поколение людей, которым 45-50 лет должны уйти, чтобы он не взяли в Россию много всего из советского времени.

Юмашев рассказал, что экс-президент страны видел в преемнике Путине того человека, который бы продолжил его либеральные реформы в рыночной экономике.

«Я познакомился с Путиным в марте 1997 году. Я его представлял в администрации президента», — рассказал Юмашев.

Познер спросил, не был ли Юмашев насторожен тем, что Путин приходил из КГБ.

«Эта тема отсутствовала… Для меня тема, что человек работа в КГБ была ничто», -— ответил Юмашев.

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