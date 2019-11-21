Дипломат рассказал о «деликатных вопросах» Трампа к Зеленскому

Сотрудник посольства США на Украине Дэвид Холмс рассказал о «деликатных вопросах», которые были подняты во время переговоров президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters.

Так Холмс выступая проводимых в рамках процедуры импичмента Трампа слушаниях рассказал о встрече Зеленского с постпредом США при ЕС Гордоном Сонландом, на тот момент спецпредставителем по Украине Куртом Волкером и временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором.

В рамках переговоров украинский лидер заявил, что глава Белого дома три раза касался «некоторых очень деликатных вопросов», которыми им после придется совместно заниматься.

Дипломат во время выступления подчеркнул, что сначала не понял, о каких «вопросах» идет речь, однако после публикации стенограммы переговоров Трампа и Зеленского понял, что дело касается расследование деятельности сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена в украинской газодобывающей компании Burisma.

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