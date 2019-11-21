Лукашенко заявил о создании «закрытой» связи для лидеров стран

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что деятельность страны, касающаяся «закрытой» правительственной связи, уважают за рубежом, и белорусские специалисты по просьбе лидеров ряда стран разработали для них такую связь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом Лукашенко рассказал на совещании о развитии в республике системы защищенной правительственной связи — стационарной и мобильной.

«Многие системы, которые мы создали, в том числе закрытой связи, пользуются уважением зарубежных государств. Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси, надежную связь», — сказал белорусский лидер.

Он также отметил, что Минск уже разработал такую связь для некоторых глав государств, при этом не уточнил, для кого именно. По его словам, наработки белорусских специалистов приносят стране немалые деньги.

Кроме того, президент рассказал, что поручил Оперативно-аналитическому центру Белоруссии проверить, как работает КГБ в сфере «закрытой» связи.

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