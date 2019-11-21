Экс-министр Украины призвала жителей страны перестать верить Зеленскому

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РИА «Новости»

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что украинцам следует перестать верить, что только окружение их президента Владимира Зеленского плохое, а сам он хороший. Передает телеканал NewsOne.

«Надо прекратить верить в добрую сказку о том, что царь хороший, а бояре плохие», — сказала Лукаш.

По ее мнению, Зеленский не выполняет предвыборные обещания. А у страны нет времени ждать, когда обещания начнут исполняться.

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