Байден решил не преследовать Трампа в случае победы на выборах

Член демократической партии, кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что не намерен давать указание генпрокурору открыть расследование против действующего американского лидера Дональда Трама в случае своей победы в президентской гонке в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик отметил, что поддержит любое решение генпрокурора, которого тот назначит.

«Пусть они примут свое независимое решение. И если это будет решение, что он нарушил закон и должен быть судим, то пусть так и будет, но я не буду давать такое указание», — заявил Байден в время теледебатов.

Демократ также раскритиковал призывы о том, чтобы «упечь его за решетку» Трампа.

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