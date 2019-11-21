У самолета Зеленского отказал двигатель
Украинский президент Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь в Очаков для встречи вернувшихся из России кораблей, так как у его самолета отказал двигатель. Об этом сообщает «Интерфакс».
Обнаруженная неполадка задержала лидера страны на несколько часов.
Известно, что после обнаружения поломки Зеленского и его сопровождающих пересадили на другой самолет.
В пресс-службе Зеленского рассказали, что в порту Очакова также находятся 17 освобожденных в начале сентября украинских моряков, которые ранее служили на этих судах.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России. В ФСБ России сообщили, что корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование.
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