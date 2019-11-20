Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике «аннексированные территории». Об этом этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что в Кремле считают неприемлемыми подобные заявления и не могут с ними согласиться.

До этого Пыллуаас заявил, что Россия якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и теперь обязана их вернут. Таким образом он отреагировал на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора соответствующим заявлением.

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