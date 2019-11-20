В Госдуме отреагировали на заявление генсека НАТО об отношениях с Россией

В Госдуме России назвали грамотным и взвешенным заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости улучшить отношения с Россией без ущерба для альянса. Об этом первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал в интервью RT.

«Я думаю, это абсолютно грамотное, взвешенное заявление, которое должен делать любой человек, находящийся на такой важной должности, как руководитель блока НАТО», — сказал Шерин.

По мнению парламентария, слова Столтенберга не имеют и не будут иметь ничего общего с конкретными действиями Североатлантического альянса в будущем.

Депутат также добавил, что НАТО необходимо считаться с интересами основным мировых точек — Китая, России и Индии в том числе.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что альянсу необходимо улучшить отношения с Россией, но при этом не жертвовать своими принципами и безопасностью.

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