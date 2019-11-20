В Госдуме ответили Эстонии насчет «аннексии территории»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия якобы «аннексировала» часть эстонских территорий, а сейчас обязана их вернуть. Об этом пишет RT.

Он сказал, что подобные заявления не имеют никаких перспектив. По его мнению, более полезным для Эстонии будет выстраивание разумных взаимоотношений с Россией.

Парламентарий считает, что через время к жителям Эстонии придет понимание того, что такой подход не является конструктивным и не сможет принести результатов. Он призывает строить отношения стран на взаимовыгодных условиях.

Морозов также добавил, что никакой аннексии со стороны России не было.

Своим заявлением Пыллуаас отреагировал на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора соответствующим заявлением.