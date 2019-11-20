В Совфеде ответили на заявление Эстонии об аннексии части территорий Россией
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов высказался по поводу заявления спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы отняла часть эстонских территорий и теперь ей следует отдать их Таллину. Об этом сообщает RT.
Он назвал слова эстонского парламентария рассуждениями «ни о чём» и причислил их к русофобским.
«Юридической силы, конечно, никакой не имеют, но раздражителем в двусторонних отношениях являются. Что касается, ещё раз повторяю, сути вопроса: никаких пограничных разногласий у нас в этой части света нет, не было и, я надеюсь, не будет», — добавил Климов.
До этого Пыллуаас потребовал от России вернуть эстонские земли, которые Москва якобы «аннексировала».
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