В Госдуме отреагировали на заявление Эстонии об «аннексии территории»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и теперь обязана их вернуть. Об этом пишет RT.

Он сказал, что подобные заявления не имеют никаких перспектив. По его мнению, более полезным для Эстонии будет выстраивание разумных взаимоотношений с Россией.

«Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесет результатов, и будут все-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения», — сказал парламентарий.

Морозов также добавил, что никакой аннексии со стороны России не было.

Своим заявлением Пыллуаас отреагировал на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора соответствующим заявлением.

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