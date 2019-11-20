Госорганы передадут прием граждан МФЦ к 2024 году
Федеральные и региональные госорганы намерены полностью прекратить прием граждан к 2024 году, сообщают «Известия».
В соответствии с законопроектом, разработанным Минэкономразвития, данная функция будет передана многофункциональным центрам (МФЦ) в полном объеме.
Отмечается, что МФЦ будут обрабатывать запросы граждан вне зависимости от прописки и местонахождения. Для повышения доступности услуг центры смогут привлекать негосударственные организации.
Кроме того, законопроект предусматривает возможность подачи комплексных заявлений на несколько услуг одновременно.