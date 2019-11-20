В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»

Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть стране якобы отнятые эстонские территории, передает РИА «Новости».

Таким образом эстонский политик отреагировал на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

В своем интервью Беляев ранее заявил, что в ходе обсуждения ратификации договора между странами Таллин выдвинул территориальные претензии к российской стороне на основании документа 1920 года, не имеющего юридической силы.

В свою очередь Пыллуаас заявил, что Эстония не нуждается ни в одном квадратном метре российской территории, но требует вернуть «эстонские земли».

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