Белоруссия рассчитывает на новый этап построения Союзного государства с РФ

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что надеется на начало нового этапа построения Союзного государства с российской стороной. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, все решения по интеграционным картам являются важным этапом на пути создания Союзного государства двух стран. Он считает, что оно должно быстро решить задачи, в первую очередь, в экономической сфере.

Также, как отметил премьер Белоруссии, необходимо учитывать прошлый опыт и не допускать ошибок.

«Предстоит принять важное решение в области формирования единого экономического пространства», — добавил Румас.

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