Партия Зеленского поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко

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Заместитель главы партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Александр Корниенко прокомментировал инициативу о снятии неприкосновенности с бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению Корниенко, фракция готова поддержать снятие неприкосновенности с Порошенко, обвиняемого в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя в стране или на захват государственной власти, а также в злоупотреблении служебным положением.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований Украины направило в прокуратуру дела в отношении Петра Порошенко, касающиеся превышения полномочий.

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