Суд ООН обязал Россию ответить на иск Украины

Суд ООН поставил, что российская сторона должна дать ответ Украине по иску, касающегося терроризма и расовой дискриминации. Об этом говорится в заявлении международного суда.

Теперь Россия должна показать свой контрмеморандум до 8 декабря.

До этого суд ООН отклонил российские возражения по юрисдикции, касающейся терроризма, в споре с Украиной. Как заявили в МИД России, страна все еще верит, что международный суд поддержит позицию страны и не удовлетворит претензии с украинской стороны.

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

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