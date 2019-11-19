Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что позиции белорусской и российской сторон с каждым днем сближаются. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.

Стороны семь часов разговаривали и обсуждали вопросы по интеграции двух стран. В рамках переговоров значительная часть дорожных карт России и Белоруссии по интеграции была согласована.

Также Медведев отметил, что встреча была открытой и полезной, хотя некоторые разногласия у стран все еще есть.

«Позиции каждый день сближаются», — подчеркнул Медведев.

Премьер России также добавил, что он может скоро провести еще одно заседание с Румасом.

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