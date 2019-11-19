Трамп назвал слушания по его импичменту позором
Американский президент Дональд Трамп назвал позорными слушания по его импичменту в конгрессе. Об этом сообщает Reuters.
Он признался, что смотрел часть выступлений в конгрессе. По словам лидера государства, американцы должны высказать свое мнение о показаниях свидетелей.
В сентябре 2019 года начал набирать обороты скандал вокруг разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данным неизвестного информатора, Трамп давил на Зеленского и просил начать расследование против Байденов.
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