В Тбилиси назревает новый митинг

В Тбилиси хотят устроить новый митинг с требованием провести внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе. Об этом заявил один из организаторов акций протеста Шота Дигмелашвили, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что их требования должны учесть, иначе они будут постоянно омрачать жизнь депутатам. Несмотря на то, что в понедельник, 18 ноября, демонстрантов разогнали, акция вновь состоится, пообещал организатор.

«Вам вновь придется нас разогнать. Каждую неделю тут будут пикеты», — сказал Дигмелашвили.

Планируется, что протесты вновь пройдут в городе в следующий понедельник, 25 ноября.

Стоит отметить, что оппозиция и жители Грузии начали протестовать на проспекте Руставели после того, как парламент провалил законопроект, предполагающий переход на пропорциональную избирательную систему.

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