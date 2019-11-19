В Кремле заявили о подготовке итогового документа саммита «нормандской четверки»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что текст итогового документа, который может быть принят на саммите лидеров «нормандской четверки» в настоящее время готовится.

По словам Пескова, характер документа пока не определен, но можно ожидать, что некий текст будет согласован

«Что это будет за документ и будет ли он подписным — пока говорить преждевременно», — отметил Песков.

Как отметил представитель Кремля, каких-то совместных решений по этому поводу пока нет.

Саммит состоится в Париже 9 декабря.