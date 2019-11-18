Глава МИД Германии отказался от визита на линию разграничения в Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отказался от поездки на линию разграничения в Донбассе из-за плохой погоды, сообщает РИА «Новости».

Посещения района боевых действий главой МИД Германии было отложено из-за плохой погоды, так как вертолет не смог вылететь из восточноукраинского города Харькова.

Отмечается, что Маас планирует посетить Киев во вторник, 18 ноября, в целях подготовки к запланированному саммиту в «нормандском формате». В рамках визита министр планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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