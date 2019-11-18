Глава МИД Германии отказался от визита на линию разграничения в Донбассе
close
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отказался от поездки на линию разграничения в Донбассе из-за плохой погоды, сообщает РИА «Новости».
Посещения района боевых действий главой МИД Германии было отложено из-за плохой погоды, так как вертолет не смог вылететь из восточноукраинского города Харькова.
Отмечается, что Маас планирует посетить Киев во вторник, 18 ноября, в целях подготовки к запланированному саммиту в «нормандском формате». В рамках визита министр планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Стала известна дата «нормандского саммита»
— В Кремле подтвердили подготовку к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря
— Путин и Макрон обсудили предстоящий «нормандский саммит» по телефону