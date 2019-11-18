Порошенко проигнорировал очередной допрос

Бывший украинский президент Петр Порошенко не пришел на очередной допрос в Госбюро расследований. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря бюро Анжелику Иванову.

По ее словам, экс-лидера ждали на допросе, но он не явился, в очередной раз проигнорировав повестку.

Иванова уточнила, что допрос был связан с расследованием дела по возможному злоупотреблению властью в 2016 году, касающегося переоформления 1,5 тыс. га земли к территории государственного запаса.

Как отмечается, Порошенко планируют вызвать на допрос повторно.

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