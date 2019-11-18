Порошенко проигнорировал очередной допрос

close
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
РИА «Новости»

Бывший украинский президент Петр Порошенко не пришел на очередной допрос в Госбюро расследований. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря бюро Анжелику Иванову.

По ее словам, экс-лидера ждали на допросе, но он не явился, в очередной раз проигнорировав повестку.

Иванова уточнила, что допрос был связан с расследованием дела по возможному злоупотреблению властью в 2016 году, касающегося переоформления 1,5 тыс. га земли к территории государственного запаса.

Как отмечается, Порошенко планируют вызвать на допрос повторно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

На Украине будут требовать привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко