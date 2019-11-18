США и ЕС попросили грузинские власти и оппозицию мирно найти общий язык

Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии призвали власти и оппозицию взаимодействовать и предпринять общие шаги для восстановления доверия и выхода из кризиса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского посольства в Грузии.

Как известно, Вашингтон и Евросоюз полностью поддерживают права мирных демонстрантов и свободу выражения слова.

«Считаем важным начать неотложную работу между правительством, политическими партиями и гражданским обществом для восстановления доверия путём спокойного и взаимоуважительного диалога для поиска таких путей, которые будут приемлемы для всех», — написано в заявлении.

Как известно, 14 ноября в Тбилиси начались митинги, после того, как грузинские депутаты не приняли поправки в Конституцию о переходе на пропорциональную избирательную систему.