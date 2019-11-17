Джонсон встречался с экс-агентом КГБ после отравления Скрипаля, сообщают СМИ

Через месяц после покушения в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в апреле 2018 года нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в то время занимавший пост главы МИД, встретился с российским бизнесменом Александром Лебедевым, который был в советские времена агентом КГБ. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, Джонсон посетил частный дом Лебедева в окрестностях итальянской Перуджи через два дня после посещения саммита НАТО, на котором обсуждалось отравление Скрипаля и его дочери Юлии.

Отмечается, что на вечеринку его пригласил сын Лебедева — Евгений. Детали их разговора не уточняются.

В материале заявляется, что Лебедев, несмотря на работу в отделе внешней разведки КГБ, служил в экономическом отделе аналитического управления, занимаясь изучением товарных рынков и государственными долгами.

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