Госдеп США осудил властей Ирана якобы за попытки отключить интернет

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, заявила, что США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стане на фоне протестов. Об этом она написала с своем Twitter.

Она выразила слова поддержки «многострадальному иранскому народу», который протестует против последних несправедливых действий власти «коррумпированного режима».

«Мы осуждаем попытку отключить интернет. Пусть они говорят!», — добавила Ортагус.

До этого организация Netblocks, которая анализирует работу интернета, заявила о практически полном отключении интернета на территории Ирана.