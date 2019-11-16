Экс-президент Боливии заподозрил США в попытке своего похищения

Бывший лидер Боливии Эво Моралес считает, что американские власти хотели его похитить, когда предлагали помочь транспортировать его из страны. Об этом он сказал Reuters.

Моралес рассказал, что американская сторона общалась с главой МИД Боливии Карен Лонгарик и предлагала отправить самолет для его эвакуации из страны.

«Соединенные Штаты... предложили отправить нам самолет, чтобы доставить нас туда, куда мы захотим», — добавил он.

20 октября в Боливии начались протесты из-за результатов подсчета голосов на президентских выборах. 10 ноября Моралес заявил, что покидает пост лидера страны.

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