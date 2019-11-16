Йованович отвергла данные о передаче «списка неприкасаемых» Луценко
Бывший американский посол в Киеве Мари Йованович заявила, что никогда не говорила и не передавала украинским чиновникам «список неприкасаемых». Об этом сообщает The New York Times.
Таким образом, Йованович вновь опровергла слова экс-генпрокурора Юрия Луценко о существовании списка «неприкасаемых».
Она назвала такое обвинение в свой адрес сфабрикованным. Также она отметила, что Луценко, который рассказал о списке, позже признал, что его никогда не существовало.
По ее словам, она никогда не говорила ни Луценко, ни другим украинским чиновникам, кого они должны или не должны преследовать в судебном порядке.
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