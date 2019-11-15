Боливия разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой
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Карен Лонгарик, министр иностранных дел переходного правительства Боливии, объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, сообщает RT.
По заявлению Лонгарик, венесуэльским дипломатам будет дан крайний срок для выезда из страны. Министр сообщила, что решение было принято из-за вмешательства Венесуэлы во внутренние дела Боливии.
Ранее переходное правительство, сформированное после отставки экс-президента страны Эво Моралеса, признало президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо.
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