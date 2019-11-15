Моралес намерен вернуться к власти в Боливии без участия в выборах

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Бывший президент Боливии Эво Моралес намерен вернуться к власти. Об этом он рассказал в интервью газете Universal.

По словам Моралеса, его возвращение поддержат миллионы людей, так как после его отставки «народ увидел, что такое диктатура».

Экс-президент намерен продолжить выполнение функций главы страны до окончания мандата, после этого он пообещал провести выборы, в которых не будет участвовать. Время до 2025 года ему нужно, чтобы завершить реформы в государстве к двухсотлетию Боливии.

Ранее Эво Моралес был вынужден покинуть страну после своей вынужденной отставки, исполняющим обязанности президента стала оппозиционный сенатор Жанин Аньес.

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