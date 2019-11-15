Бурджанадзе призвала не превращать Грузию в задний дворик дома олигарха

Лидер грузинской оппозиции, создатель партии Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала новую волну протестов в Тбилиси.

В Грузии оппозиционные партии вывели в центр Тбилиси несколько тысяч своих сторонников, которые заблокировали центральные улицы, и потребовали отставки председателя правительства Грузии Георгия Гахарии, а также проведения досрочных парламентских выборов.

«То, что вчера произошло, было практически шоком для всех, несмотря на то, что слухи об этом (что готовится провал пропорциональной системы. — ред.), слухи об этом упорно ходили. Но просто никто, на самом деле, не хотел верить и не мог поверить в то, что вся грузинская общественность, все политические партии и западные партнеры будут просто обмануты», — заявила Бурджанадзе.

Она отметила, что несмотря на абсолютные различия в политических взглядах, партии были вынуждены встать рядом друг с другом.

«Сейчас или мы все протестуем против совершенной несправедливости или Грузия окончательно превращается в задний дворик дома олигарха. Этого допустить нельзя», — прокомментировала Бурджанадзе.

Также по ее словам, в Грузии все понимают, что экс-президент Михаил Саакашвили не вренется в страну.

«Кто-то говорит о том, что здесь рука Кремля, кто-то говорит, что здесь рука Вашингтона. Но нет, здесь рука внутреннего грузинского руководства, которое совершенной глупостью вынудило всех нас выйти на улицы», — отметил она.

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