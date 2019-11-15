Самолет с премьером Болгариии сел с отказавшим двигателем

Правительственный самолет Falcon с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым совершил аварийную посадку в Софии, сообщает РИА «Новости».

Самолет сел из-за неисправности системы навигации.

Навигационная система полностью отказала и пилотам пришлось переключиться на ручной режим управления, чтобы посадить самолет.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. На борту также были члены правительственной делегации, которая летела из Солоников.