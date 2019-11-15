Президент Литвы Науседа помиловал россиян Филипченко и Моисеенко

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал осужденных за шпионаж в республике граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Помилование предоставлено в соответствии с рекомендациями комиссии по помилованию и на основании принятых парламентом поправок к Уголовному кодексу [Литвы], предоставляющих главе государства такое право», — говорится в сообщении.

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