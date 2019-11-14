Демократы не определились с объявлением импичмента Трампу

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Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы палаты представителей не приняли решение об объявлении импичмента президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пелоси, показания исполняющего обязанности посла США на Украине Билла Тейлора и заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента стали доказательствами причастности Трампа к «взяточничеству».

Под взяткой спикер нижней палаты конгресса подразумевает требование от Украины расследования дела Байдена в обмен на военную помощь.

При этом Пелоси заявила, что демократы примут решение о выдвижении импичмента президенту только после завершения расследования.

Ранее сообщалось, что против президента США Дональда Трампа была запущена процедура импичмента за давление на лидера Украины Владимира Зеленского с целью реализовать личные политические интересы.

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