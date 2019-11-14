Глава минобороны Украины назвал Россию врагом

Глава министерства обороны Украины Андрей Загороднюк назвал Россию врагом. Об этом он написал в своем Facebook.

Он объяснил свою позицию тем, что с российской стороной невозможны финансово-экономические отношения.

Министр подчеркнул, что с врагом необходимо говорить или на языке оружия, или опытных дипломатов. Глава ведомства призвал украинские власти делать все возможное, чтобы интегрироваться с НАТО.

«Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв – Россия», — добавил Загороднюк.

Он также добавил, что держит вопрос взаимодействия с альянсом под личным контролем.

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