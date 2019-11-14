Асад обвинил ЦРУ в убийстве лидера «Белых касок» Ле Мезюрье

Президент Сирии Башар Асад считает, что создатель организации «Белые каски» и бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье был убит по указанию ЦРУ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ле Мезюрье был найден мертвым 11 ноября в саду дома в Стамбуле, где проживал.

«Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, турецких и некоторых других, которые действуют в нашем регионе, это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы — ЦРУ», — сказал Асад.

При этом он отметил, что все спецслужбы действуют под руководством «одного хозяина» и при взаимодействии друг с другом.

Сирийский лидер считает, что спецслужба Турции могла осуществить убийство Ле Мезюрье по указанию иностранных структур.

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