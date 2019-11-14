Трамп признался, что он поклонник Эрдогана
close
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что является большим фанатом турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает The New York Times.
Лидеры двух стран встретились в Белом доме и провели совместную пресс-конференцию.
«Я ваш большой поклонник», — сказал Трамп, увидев Эрдогана.
В свою очередь, турецкий лидер заявил, что очень рад встрече и назвал Трампа «дорогим другом».
Ранее Дональд Трамп написал письмо Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором пообещал уничтожить экономику Турции из-за операции Анкары в Сирии. Президент рекомендовал своему турецкому коллеге решить все вопросы мирным путем и добавил, что Эрдоган прослывет «дьяволом», если сделает неверный выбор.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эрдоган вернул Трампу оскорбившее его письмо