В «Слуге народа» обвинили Коломойского в попытке привлечь СМИ с помощью России

Украинский олигарх Игорь Коломойский пытается привлечь внимание СМИ заявлениями о налаживании отношений с Россией, передает РИА «Новости».

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он отметил, что Коломойский соскучился по вниманию журналистов, и пытается манипулировать интересом СМИ.

«Я думаю, что господин Коломойский просто соскучился по медиа-вниманию. Это неправильно», — заявил Арахамия.

Игорь Коломойский заявил о том, что Украине нужно прекратить вооруженный конфликт на востоке страны, а также наладить отношения с Россией.

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