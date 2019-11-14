В «Слуге народа» обвинили Коломойского в попытке привлечь СМИ с помощью России
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Украинский олигарх Игорь Коломойский пытается привлечь внимание СМИ заявлениями о налаживании отношений с Россией, передает РИА «Новости».
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Он отметил, что Коломойский соскучился по вниманию журналистов, и пытается манипулировать интересом СМИ.
«Я думаю, что господин Коломойский просто соскучился по медиа-вниманию. Это неправильно», — заявил Арахамия.
Игорь Коломойский заявил о том, что Украине нужно прекратить вооруженный конфликт на востоке страны, а также наладить отношения с Россией.
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