СК заинтересовался жалобой упавшей на колени перед Медведевым пенсионерки

Управление СК по Алтайскому краю приступило к доследственной проверке жалобы пенсионерки, которая упала на колени перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым с просьбой вернуть горячую воду в дом села Санниково в Алтайском крае. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже побывал в квартире жительницы, пожаловавшейся Медведеву на проблемы с водоснабжением. Он пообещал женщине выработать конкретное решение в ближайшие дни.

Также он сообщил главе правительства, что в три дома, находящихся на территории поселка, с 2004 года действительно живут без горячей воды. Из-за этого их жителям пришлось установить водонагреватели.

Старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева заявила, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства по данному вопросу.