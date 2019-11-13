Глава МИД Боливии заявил об отставке
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Глава министерства иностранных дел Боливии Диего Пэри подал в отставку. Об этом сообщает Pagina 7.
Отмечается, что пост представителя Боливии в Организации американских государств также покинул Хосе Альберто Гонсалес.
Уточняется, что заседание ОАГ по Боливии прошло без самого представительства страны.
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