Правительство Польши ушло в отставку

После прошедших в Польше парламентских выборов правительство страны уходит в отставку, сообщает РИА Новости.

Победу на прошедших выборах одержала правящая партия «Право и справедливость», получив более половины мест в сейме и право самостоятельно формировать правительство.

На первом заседании сейма премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил об отставке кабинета министров. Сообщается, что отставка является технической, так как в новом составе правительства не должно произойти значимых изменений. Еще до победы на выборах правящей партией было принято решение оставить Моравецкого в должности главы кабмина.

Изменения коснутся некоторых ведомств. Из министерства иностранных дел будет выделено ведомство по европейским делам, подконтрольное канцелярии премьер-министра. Также создадут ведомство, ответственное за климат, возобновляемые источники энергии, снижение выбросов углекислого газа, и новое министерство по надзору за государственными предприятиями.

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