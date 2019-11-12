Лавров заявил о намерении США создать в Сирии квазигосударство
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в стремлении отделить территории на восточном берегу реки Евфрат, сообщает РИА Новости.
На втором парижском Форуме мира Лавров заявил, что США стремятся создать квазигосударство в Сирии. По его словам, американская сторона просит страны Персидского залива о больших инвестициях, чтобы создать местную администрацию, отделить часть Сирии и контролировать находящиеся там нефтяные месторождения.
Глава МИДа также отметил, что США запрещают союзникам инвестировать в проекты официального Дамаска по восстановлению Сирии.
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