Лавров отшутился на вопрос о подготовке РФ к выборам в США

Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о президентских выборах в США в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Когда его спросили о том, каким образом Россия готовится к будущим американским президентским выборам, дипломат в шутку сказал, что Москва «решит эту проблему».

«Мы решим эту проблему, не волнуйтесь», — произнес Лавров.

Эти слова из его уст прозвучали на Парижском форуме мира. Затем министр рассмеялся.

До этого ряд американских высокопоставленных чиновников и представителей правоохранительных ведомств говорили о том, что Российская Федерация попытается повлиять на президентские выборы. В

Позже в США не оценили шутку Путина о вмешательстве в выборы.