Лавров отшутился на вопрос о подготовке РФ к выборам в США
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Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос о президентских выборах в США в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс».
Когда его спросили о том, каким образом Россия готовится к будущим американским президентским выборам, дипломат в шутку сказал, что Москва «решит эту проблему».
«Мы решим эту проблему, не волнуйтесь», — произнес Лавров.
Эти слова из его уст прозвучали на Парижском форуме мира. Затем министр рассмеялся.
До этого ряд американских высокопоставленных чиновников и представителей правоохранительных ведомств говорили о том, что Российская Федерация попытается повлиять на президентские выборы. В
Позже в США не оценили шутку Путина о вмешательстве в выборы.