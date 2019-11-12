Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Майи Санду

Парламент Молдавии проголосовал за отставку правительства во главе с премьером Майей Санду, сообщает «Интерфакс».

На заседании 12 ноября «за» проголосовали 63 из 101 депутата. За отставку голосовали депутаты от Партии социалистов и Демократической партии.

Депутаты от блока ACUM проголосовали против.

Предложение по вотуму недоверия выдвинули социалисты — партнеры премьер-министра по правящей коалиции. В случае вынесения вотума недоверия пройдут новые выборы, что означает очередной виток кризиса в Молдавии, согласия в которой совместными усилиями добивались Россия, США и ЕС.

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