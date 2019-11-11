ГБР Украины проверит причастность Порошенко к инциденту в Керченском проливе
Государственное бюро расследований проводит проверку в отношении бывшей власти страны и ее связь с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает «112.ua».
Отмечается, что ГБР выяснит, намеренно ли были направленны моряки в тот район, зная о вероятности их задержания.
Директор ГБР Роман Труба добавил, что следователи планируют выяснить все детали прошлых событий. Проводятся беседы с моряками, изымаются необходимые документы. Он также снова пригласил экс-президента Украины Петра Порошенко.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Тогда береговая охрана Пограничной службы ФСБ России с применением оружия задержала корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
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