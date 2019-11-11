Мексика предоставит политическое убежище экс-президенту Боливии Моралесу

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Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна готова предоставить политическое убежище подавшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом сообщает Reuters.

Мексиканский президент Лопес Обрадор также отметил, что в стране признают ответственное отношение Моралеса, «который предпочел уйти в отставку, а не подвергать свой народ насилию».

Известно, что Мексика была одной из первых стран, которые поздравили Моралеса с победой в президентских выборах.

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