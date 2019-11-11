Верховную власть в Боливии получит вторая вице-спикер сената Аньес

<img src="//img.gazeta.ru/files3/547/12243547/RTX5EYE8-pic905-895x505-34147.jpg">

Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что верховная власть в стране переходит к ней после того, как действующий президент Эво Моралес объявил о своей отставке. Об сообщает РИА «Новости».

Известно, что помимо Моралеса свои посты также покинули вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.

Причиной массового увольнения стали протесты местных жителей против действующей власти после подсчета голосов на выборах президента 20 октября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Моралес пожаловался на попытки незаконно арестовать его

— Президент Боливии объявил об отставке

— Моралес решил провести новые президентские выборы в Боливии после протестов