Верховную власть в Боливии получит вторая вице-спикер сената Аньес
Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что верховная власть в стране переходит к ней после того, как действующий президент Эво Моралес объявил о своей отставке. Об сообщает РИА «Новости».
Известно, что помимо Моралеса свои посты также покинули вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.
Причиной массового увольнения стали протесты местных жителей против действующей власти после подсчета голосов на выборах президента 20 октября.
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