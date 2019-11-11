Польша отказалась сближаться с Россией

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.

По мнению премьера Польши, Россия ведет себя агрессивно. В частности, страна якобы часто вмешивалась во внутренние дела других стран.

«Европа не может «делать вид, что ничего не произошло на Украине, в Белоруссии или Грузии», — добавил Моравецкий.

Однако он подчеркнул, что Польша хочет поддерживать сотрудничество с мирной и демократической Россией.

«Но Россия не мирная и довольно агрессивная», — заключил премьер Польши.

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