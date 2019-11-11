Лукашенко впервые за три года поедет в Европу с визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в европейскую страну с визитом. Это будет его первый выезд в ЕС с визитом с 2016 года, сообщает РИА «Новости».

Лукашенко поедет в Австрию в понедельник, 11 ноября. Он пробудет в этой стране всего несколько дней до 12 ноября.

До этого глава Белоруссии посещал Австрию в 1996 году, где поучаствовал в международной конференции по проблемам Чернобыля. Также в 2002 году он побывал в этой стране по приглашению президента Австрийского олимпийского комитета.

Стоит отметить, что Лукашенко долго не покидал Белоруссию и не отправлялся с рабочими визитами в ЕС из-за действующих против него санкций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко заявил, что устал быть президентом

— Лукашенко рассказал о планах после президентства

— Лукашенко высказался о близости России и Белоруссии