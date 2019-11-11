Лукашенко впервые за три года поедет в Европу с визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в европейскую страну с визитом. Это будет его первый выезд в ЕС с визитом с 2016 года, сообщает РИА «Новости».
Лукашенко поедет в Австрию в понедельник, 11 ноября. Он пробудет в этой стране всего несколько дней до 12 ноября.
До этого глава Белоруссии посещал Австрию в 1996 году, где поучаствовал в международной конференции по проблемам Чернобыля. Также в 2002 году он побывал в этой стране по приглашению президента Австрийского олимпийского комитета.
Стоит отметить, что Лукашенко долго не покидал Белоруссию и не отправлялся с рабочими визитами в ЕС из-за действующих против него санкций.
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